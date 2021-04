Autoridades modificarán acciones ante amenazas contra políticos canadienses

La jefa de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) le dijo el año pasado al ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, que la policía federal tiene que mejorar su respuesta ante las amenazas contra los políticos canadienses.

En una nota informativa enviada al ministro Blair el pasado 27 de agosto de 2020, la comandante de la Policía Federal, Brenda Lucki, afirmó que «en los últimos meses, la RPMC ha reconocido que la evaluación y la gestión de las amenazas no criminales deben ser mejorada». La nota fue obtenida por el difusor público canadiense CBC gracias a la ley federal de acceso a la información.

Lucki envió la nota tras el incidente de seguridad ocurrido el pasado mes de julio en el recinto del Rideau Hall de Ottawa, lugar que es la residencia del Gobernador General de Canadá. Corey Hurren, un ex miembro de la reserva militar Rangers se declaró culpable en febrero de asaltar las puertas del Rideau Hall con cinco armas de fuego cargadas, además de municiones.

El 25 de septiembre de 2020, un hombre hostigó al líder federal del Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, en la colina del Parlamento en Ottawa e intentó realizar un «arresto ciudadano».

Esta misma semana, el diputado conservador de la provincia de Columbia Británica, Todd Doherty, tuiteó un vídeo en el que decía que alguien había amenazado a su familia.

«Quiero enviar un mensaje. No huyo ni me escondo. Si amenazas a mi familia, si te acercas a ella, tomaré las medidas necesarias. Eso no es una amenaza. Es una promesa», dijo Doherty.

El diputado no quiso dar mayores detalles sobre la naturaleza de la amenaza y dijo a la prensa que el caso está ahora en manos de las autoridades.

Un portavoz de la RPMC dijo que el número de amenazas hechas contra el primer ministro, el liberal Justin Trudeau, y contra miembros del gabinete federal aumentó significativamente el año pasado.

La Policía Federal dijo que lleva a cabo evaluaciones generales de amenazas lanzadas contra el Primer Ministro y los ministros del gabinete, a veces basadas en la especificidad del trabajo de un ministro.

«Por ejemplo, [la ministra de Salud de Canadá, Patty] Hajdu fue incluida como resultado de la situación del Covid-19», dijo Lucki en la nota informativa.

El portavoz de la ministra Hajdu, Cole Davidson, dijo que su oficina no podía hablar sobre cuestiones de seguridad, destacando que “todo el mundo merece sentirse seguro en el lugar donde vive y trabaja, y en nuestra sociedad no hay lugar para las amenazas», dijo.

Lo que muestra la investigación

Chris Tenove, investigador postdoctoral en ciencias políticas en la Universidad de Columbia Británica, participó en el análisis de más de un millón de tuits dirigidos a candidatos políticos durante las elecciones federales de 2019 y entrevistó a candidatos, personal de campaña y funcionarios electos. El resultado de ese trabajo es el informe «Troleado en la campaña electoral: Incivilidad y abuso en internet en la política canadiense».

Ese informe encontró que alrededor del 40% de los tuits dirigidos a los candidatos eran groseros y maleducados mientras que el 16% eran abusivos o potencialmente amenazantes.

Algunas de las personas que Tenove y sus colegas de investigación entrevistaron informaron que tuvieron experiencias mixtas con las respuestas de la policía.

» A menudo puede ser muy difícil decir qué es una amenaza real y qué no lo es», dijo Tenove. «En algunos casos, la policía se ha mostrado desinteresada, o la gente ha percibido a la policía como indiferente o desdeñosa ante lo que consideran un comportamiento amenazador; las personas sintieron que no se prestó la atención que merecían esas amenazas».

Según Tenove, algunos entrevistados informaron de que la policía de algunas jurisdicciones se tomó en serio las amenazas, mientras que otros agentes simplemente reaccionaron señalando que «la gente puede ser imbécil en internet».

«La gente busca una atención más seria y sistemática a las amenazas a las que se enfrentan».

Chris Tenove, investigador en la Universidad de Columbia Británica.

Lucki escribió a Blair para informarle que la Policía Federal ha tomado medidas para mejorar su «capacidad de respuesta» y ha mejorado la forma de evaluar las situaciones.

Los detalles de esos cambios fueron suprimidos en el documento entregado al difusor público CBC por razones de seguridad.

Tenove dijo que las amenazas y los mensajes de acoso dificultan el trabajo de los políticos, ya que «hacen que sea más difícil hacer algunas de las cosas que queremos que hagan los políticos, es decir, que sean capaces de interactuar, escuchar e incluso reunirse sin miedo con los miembros del público», dijo.

Por ejemplo, según Tenove, algunos políticos podrían rehuir las redes sociales a causa de los insultos por internet, o podrían limitar sus encuentros cara a cara con las personas a las que representan.

Según el investigador, a varios ministros del gabinete se les advirtió que no avisen con demasiada anticipación si van a estar presentes en un acto público, ya que esto podría permitir a la gente planificar acciones. “Son elementos que hacen más difícil presentarse como candidato a un cargo, pero también hacen difícil ser un buen representante democráticamente elegido».

Las amenazas podrían disuadir a los candidatos

Según Jack Harris, diputado neodemócrata federal y crítico en materia de seguridad pública, los políticos necesitan una protección adecuada de parte de la Policía Federal, «no por lo que son, sino por lo que están haciendo».

«Son cuestiones importantes para la democracia», dijo Harris, añadiendo que se supone que la policía es experta en la materia, por lo cual “el hecho de que reconozca que sus propios esfuerzos no fueron adecuados es algo preocupante», añadió.

Harris dijo que es un problema que tales amenazas disuadan a la gente de presentarse a las elecciones, especialmente para las mujeres y las personas de color.

Ese hostigamiento en las redes sociales y esas amenazas por internet desaniman a algunas personas lo suficiente como para que no quieran presentarse como candidatos. Y de hecho, la intención de los troles es justamente esa, dijo Harris.

«La gente que hace eso busca intimidar, o quiere que la gente sienta miedo».

Jack Harris, diputado federal del NPD.

En 2019, cuando todavía era secretario del Consejo Privado, Michael Wernick declaró ante un comité parlamentario que estaba cada vez más alarmado ante la perspectiva de la violencia política en Canadá, señalando como evidencia el creciente uso de palabras como «traición» y «traidor» en el discurso político canadiense.

«Esas son las palabras que llevan al asesinato», dijo Wernick. «Me preocupa que alguien reciba un disparo este año durante la campaña política».

Fuente: CBC / C. Tunney / RCI / Adaptación RV