Poéticas Marinas | Lazos que se tejen con el agua en el Caribe

Curada por Bettina Pérez Martínez, Poéticas marinas es una exposición de arte visual virtual donde seis artistas contemporáneos caribeñas y caribeños exploran las relaciones con el océano que rodea las islas en las que viven.

Poéticas Marinas fue desarrollada durante la residencia curatorial de Bettina Pérez Martínez, organizada por Beyond Museum Walls, con sede en the Curating and Public Scholarship Lab (CaPSL) de la Universidad Concordia de Montreal.

Con los seis artistas caribeños contemporáneos, Lionel Cruet, Nadia Huggins, Deborah Jack, Olivia Mc Gilchrist, Jeffrey Meris, y Joiri Minaya y basándose en el trabajo de académicos y teóricos del Caribe, la exposición considera las conexiones entre el agua y las historias coloniales regionales, el cambio climático que se acelera rápidamente y las identidades archipelágicas.

Conversamos con Alex Robichaud, coordinadora de programas en el Laboratorio de Curaduría y Becas Públicas (CaPSL, por sus siglas en inglés) y dado que el proyecto surgió durante la pandemia mundial, Seascape Poetics tuvo que reimaginarse como una exposición en línea y las obras de arte de la exposición se presentan dentro de un paisaje virtual de 360º, en lugar de un espacio de galería tradicional.

Le preguntamos ¿en qué medida ha sido difícil/divertido para el Laboratorio de Comisariado y Becas Públicas enfrentarse a nuevas formas de exponer arte durante la pandemia?

Seascape Poetics se planificó originalmente como una exposición en persona, por lo que hubo un enorme cambio conceptual y práctico para nuestro equipo cuando nos dimos cuenta de que tendríamos que pasar a Internet debido a la COVID. El equipo sabía desde el principio que no queríamos perder el elemento espacial de las exposiciones y el comisariado, por lo que decidimos rápidamente que trabajaríamos para desarrollar un pequeño mundo virtual en el que tendría lugar nuestra exposición. Uno de los principales retos que planteó esta decisión fue la naturaleza «ilimitada» del comisariado digital, que de repente nos enfrentó a demasiadas opciones: ¿la exposición tendría lugar en nuestro mundo o en una realidad alternativa imaginada? ¿Estaríamos en la tierra, en el aire o bajo el agua? Todas ellas cuestiones a las que la mayoría de los comisarios no se enfrentan en su trabajo diario. Para Bettina, Simone y el equipo de la exposición, era muy importante que los artistas tuvieran voz en este proceso, por lo que sus necesidades, así como los temas centrales de la exposición, fueron las guías que utilizamos para reducir nuestras opciones y empezar a imaginar lo que podría ser la exposición. Hay un podcast creado por el «lugar» de la exposición, 4th Space, en el que hablo de esta misma cuestión con los comisarios de la exposición; puede escuchar el episodio aquí.Alex Robichaud

Por otro lado, quisimos saber ¿cuáles son los enfoques que el Laboratorio ha establecido para los proyectos futuros?

Desgraciadamente, Seascape Poetics es el último programa de residencia curatorial que CaPSL llevará a cabo en el futuro inmediato. Sin embargo, tenemos algunas noticias emocionantes que aún no pueden darse a conocer sobre las próximas actividades, así que permanezcan atentos. En general, tenemos previsto apoyar activamente a los investigadores/trabajadores de museos, tanto establecidos como emergentes, y organizaremos actos públicos sobre temas relacionados con el comisariado y los museos.Alex Robichaud

Poéticas marinas fue realizada a través del programa de residencia curatorial de Beyond Museum Walls con sede en the Curating and Public Scholarship Lab.

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la generosa contribución del Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) y la subvención “Connection”, así como el aporte de el Sustainability Action Fund (Universidad de Concordia) y los Fonds de recherche du Québec – Société et culture.

La plataforma web y el desarrollo en 3D fueron desarrollados por World Creation Network.

