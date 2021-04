Indígenas en Manitoba señalan que la provincia no consulta con ellos

Cuando el jefe indígena de la Primera Nación Black River, Sheldon Kent, fue a recoger plantas medicinales tradicionales en las proximidades del lago Lac du Bonnet, en la provincia de Manitoba, descubrió que en aquel lugar donde aprendió a recoger plantas con su abuelo cuando era niño habían construido una cabaña.

Kent dijo que esa experiencia, ocurrida hace unos años, fue alarmante porque se supone que las plantas medicinales se recogen en tierras deshabitadas. El hecho de encontrarse con una vivienda en aquel lugar es para él un ejemplo de la falta de consulta de las autoridades provinciales con las Primeras Naciones.

«Había un propietario de esa cabaña que me dijo: ‘¿Qué estás haciendo? Esto es una propiedad privada’, y yo le respondí diciendo: ‘Sabes, he venido aquí durante años y años, antes no había cabañas aquí, y vengo a recoger plantas medicinales'».