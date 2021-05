Desde La Habana, pasando por Edmonton, Cosette Justo Valdés dirigió la orquesta I Musici de Montreal

¡Queridos amigos y colegas! ¡No puedo creer que finalmente estaré por primera vez en Montréal, y nada menos que para dirigir la increíble orquesta I Musici! ¡Es un sueño hecho realidad…! Para muchos de ustedes, a quienes nunca he tenido la oportunidad de invitar a verme dirigir por estar muy lejos… éste es nuestro chance! Éste maravilloso programa incluye obras de Stamitz, Lutoslawski, Suk, López Gavilán and López Marín (sí, dos compositores cubanos , el segundo mi Maestro, quien me enseñó a dirigir!). Cosette Justo Valdés