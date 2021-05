Solidaridad con el Paro Nacional colombiano en todas las grandes ciudades canadienses

En la metrópolis de la provincia francófono de Quebec, Montreal, un llamado a una manifestación frente a las oficinas de Radio-Canada fue lanzado para este jueves por la tarde.

Una «manifestación pacífica SOS Colombia» está siendo promovida por residentes de la capital de Canadá, Ottawa, frente al Parlamento del país.

Andrés Ramírez, un residente de la tercera ciudad más importante de Quebec, Sherbrooke, hace explicó que el evento llamado Velaton del viernes en esa ciudad es apolítico.