Facebook mantiene la exclusión de Donald Trump de sus redes sociales

La junta que supervisa la red social Facebook mantuvo el miércoles pasado la decisión de prohibir al ex presidente estadounidense la publicación en las plataformas de la empresa, es decir, Facebook e Instagram. Dentro del mismo comunicado, pidieron a la dirección de la popular red social, que vuelva a evaluar dichas sanciones en un plazo de seis meses.

Esta medida tomada por la multinacional estadounidense, calificada de histórica algunos analistas, confirma la suspensión indefinida de las cuentas del ex presidente Donald Trump al que se le había bloqueado el acceso un día después que miles de sus simpatizantes saquearon y destrozaron el edificio del Capitolio, ubicado en la ciudad de Washington, el 6 de enero del corriente año.

En aquel momento, el fundador y ahora consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, considerando la posibilidad de más violencia en Estados Unidos teniendo en cuenta los riesgos asociados a los comentarios compartidos, por quien fuera en aquel momento presidente de los Estados Unidos, tomó la decisión de suspender las cuentas de Trump, quien ostenta más de 60 millones de seguidores sumando las dos plataformas.

Si bien fue Zuckerberg quien formuló esa recomendación, la decisión fue sometida a continuación al Consejo de Supervisión de la empresa, una entidad independiente que tiene la facultad de anular las decisiones sobre contenidos de Facebook y sentar precedentes.

El dictamen fue concluyente aunque la junta dictaminó también que esta sanción deberá ser reevaluada en un plazo de seis meses para ajustar las medidas a la gravedad de las supuestas acciones del ex presidente.

Según informa un artículo de ici.Radio-Canada, en un plazo de seis meses a partir de la resolución, la red social deberá reconsiderar dicha sanción arbitraria que fue impuesta el 7 de enero y tomar una decisión sobre el castigo adecuado.

Michae McConnell, co presidente del consejo de supervisión, aseguró que “este tipo de decisiones no pasan la prueba de la opinión pública internacional.” McConnell explicó que la comisión no funciona de ninguna manera, como policía que gobierna en el reino de las redes sociales.

En el artículo redactado por esta junta, también se criticó a la dirección de Facebook por la aplicación de una sanción vaga y sin criterio contra D. Trump, sin haberla elevado a la junta de supervisión para tomar una resolución justa. El artículo asegura que la sanción debe basarse en la gravedad de la infracción y la perspectiva de un daño futuro. También debe ser coherente con las normas de Facebook para las infracciones graves, que a su vez deben ser claras, necesarias y proporcionadas. Más adelante, el texto explica que Facebook no puede eludir sus responsabilidades de esa manera.

Nick Clegg, jefe de asuntos públicos de la red social, aseguró que la decisión del consejo será revisada para luego determinar una acción clara y proporcionada, pero que mientras tanto, la cuenta de Trump sigue suspendida.

Evidentemente, dicha decisión fue considerada una violación de la libertad de expresión por parte del ex presidente estadounidense Donald Trump. En un comunicado, publicado poco después de conocerse la decisión del consejo, Trump denunció el hecho como una confiscación de la libertad de expresión aduciendo que los “locos radicales de la izquierda tienen miedo a la verdad.” Trump aprovechó para avisar, con el tono que utilizó durante toda su carrera política, que la verdad saldrá de todos modos, más grande y más fuerte que nunca. Según las palabras del ex mandatario, lo que hizo Facebook, Twitter y Google es una total vergüenza y un bochorno para el pueblo estadounidense.

Trump aprovechó el espacio dentro del sitio web “Save America” para atacar a la congresista republicana Liz Cheney por seguir afirmando “tontamente” que no hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2020, alegando que “en realidad las pruebas… demuestran lo contrario”.

Recordemos que Trump utilizó las redes sociales con persistencia denunciando que las elecciones fueron manipuladas y que existe una conspiración de gran envergadura para “derrotarlo” en las elecciones.

El hecho que se le endilga al ex presidente, y por el cual sus cuentas en las redes sociales fueron cerradas es justamente el discurso pronunciado el día que el Congreso de los Estados Unidos iba a certificar la victoria del presidente demócrata entrante Joe Biden, en el cual había animado con persistencia a sus acólitos a avanzar hacia el Congreso, antes de publicar un video donde repetía sin prueba alguna, que les habían robado las elecciones.

Cabe destacar que en diciembre del 2020, el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, uno de los aliados más firmes de Trump, dijo públicamente que el Departamento de Justicia no había encontrado prueba alguna de fraude electoral generalizado que pudiera alterar el resultado de las elecciones que dieron como ganador al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Con informaciones de un artículo de Radio Canadá, escrito por Stéphane Bordelau