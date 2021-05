Aspirantes a la ciudadanía canadiense esperan la tramitación de sus solicitudes

En marzo de 2020, Minakshi pensó que su trámite para obtener la ciudadanía canadiense estaba llegando a su fin, ya que el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá le dio la fecha para su examen de ciudadanía, que incluye conocimientos generales sobre la historia, geografía y cultura canadiense.

Exactamente una semana antes de su examen de ciudadanía, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como una pandemia mundial, lo que alteró radicalmente la situación.

El Ministerio de Inmigración canceló todos los exámenes, incluido el suyo, excepto aquellos que denominó como «urgentes» y que fueron llevados a cabo virtualmente.

Minakshi dijo que entendía la situación y que estaba dispuesta a cooperar. Tuvieron que pasar varios meses antes de que el Ministerio de Inmigración reanude los exámenes, que fueron trasladados al internet a finales de noviembre.

El retraso en los exámenes creció durante la pandemia

Los datos obtenidos por el difusor público canadiense CBC encontró que el caso de Minakshi es una de los cientos de miles de personas que se encuentran en una creciente lista de espera.

En una serie de correos electrónicos internos del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, los burócratas reconocieron que el retraso en el tratamiento de los casos de residentes permanentes que están listos para tomar el examen de ciudadanía creció de 87.000 personas en marzo de 2020 a 102.000 a principios de este año.

La información también muestra que para finales de enero había 311.259 personas a la espera de realizar todo el proceso de solicitud de ciudadanía.

De ese número, 102.989 personas llevaban esperando entre 13 y 18 meses, y 865 estaban esperando desde hace más de cuatro años.

Ciento dos mil solicitantes, eso es como el tamaño de una ciudad de talla mediana en Canadá, dijo Ahsan Umar, jefe de un grupo de voluntarios en favor de los exámenes de ciudadanía, Advocates for Citizenship Test.

El grupo presentó una solicitud de acceso a la información que reveló las cifras y los correos electrónicos internos del departamento.

«Todos entendemos los retrasos razonables debido a la situación en la que nos encontramos», dijo Umar. «Pero cuando se trata de falta de transparencia y retrasos irrazonables, esto causa mucha pena».

El costo de la espera

Para Minakshi, que llegó a Canadá hace diez años y vive en London, en la provincia de Ontario, esa espera se sumó a los problemas de búsqueda de empleo.

Ella tiene sólo un nombre, algo habitual en la región de la India de donde viene. Le gustaría empezar una carrera en la venta de inmuebles en Canadá y obtener un apellido. Pero para hacerlo legalmente, primero tiene que pasar el examen de ciudadanía.

Ella calcula que desde 2018 ha pagado unos 600 dólares para renovar su tarjeta de residente permanente y su pasaporte indio. También tuvo que hacerse escanear tres veces las huellas dactilares para la comprobación de antecedentes criminales por parte del Ministerio de Inmigración IRCC, algo que debe rehacerse periódicamente mientras se tramita una solicitud de ciudadanía.

Aunque comenzó su solicitud de ciudadanía canadiense en 2018, Minakshi dijo que aún no ha recibido una nueva fecha para el examen, y no entiende por qué es su responsabilidad tener que pagar por nuevos escaneados, ya que no fueron sus acciones las que causaron el retraso.

Ben Mansoura, otro residente permanente en Toronto, consiguió estar entre los primeros 5.000 candidatos que recibieron una invitación para pasar un examen en línea en diciembre. Sin embargo, este director de informática tuvo que presentar una solicitud de acceso a la información sobre sí mismo para saber que había aprobado ese examen.

Él todavía está esperando los resultados de los antecedentes penales y la elegibilidad lingüística, sin que se sepa cuándo podrían llegar esos documentos.

Cada vez que Mansoura llamaba al Ministerio de Inmigración de Canadá para obtener información actualizada, los agentes al teléfono no le daban la información que él buscaba.

En las elecciones federales de 2019, él no tuvo derecho a votar y le preocupa que podría seguir sin poder votar en las próximas elecciones, previstas para finales de este año, si los retrasos continúan indefinidamente.

«Quiero participar en la mejora de este país», dijo Mansoura, que llegó a Canadá en 2012 procedente de la República Checa. «No me siento bienvenido aquí, siento que no se me trata con igualdad».

Más exámenes de ciudadanía por internet muy pronto

Algunos de los correos electrónicos internos del Ministerio de Inmigración en el documento de 353 páginas obtenido por el grupo de Ahsan Umar se remontan a antes del lanzamiento del examen en línea y muestran que los empleados de ese ministerio establecieron un plan agresivo para comenzar el proyecto piloto con 5.000 invitaciones para dar el examen a finales de 2020.

El ministro canadiense de Inmigración, Marco Mendicino, no estuvo disponible para una entrevista sobre el tema, pero en una reciente conferencia de prensa él pidió a los que aún esperan que mantengan la fe.

«Muy pronto tendremos más exámenes de ciudadanía por internet y ceremonias de ciudadanía», dijo el ministro Mendicino.

En una declaración de seguimiento al difusor público canadiense CBC, el Ministerio de Inmigración informó que había enviado unas 65.893 invitaciones para dar el examen de ciudadanía por internet a finales de abril, y que unas 43.697 personas habían completado sus exámenes de ciudadanía.

Al ver las cifras de las personas esperando el avance de su trámite de la ciudadanía, Raj Sharma, un abogado de inmigración en Calgary, dijo que esperaba que el retraso fuera mayor debido a la pandemia, pero que no había explicación para el gran número de personas que estaban esperando durante tanto tiempo.

«Parece claro que hubo retrasos en algunas solicitudes mucho antes de esta pandemia, mucho antes de la excusa de esta pandemia», dijo Sharma.

Refiriéndose al proceso de exámenes de ciudadanía en línea que debería funcionar con mayor fluidez, Sharma dijo que parece que se avecinan algunas señales prometedoras para los próximos meses.

Sin embargo, esto no es un gran consuelo para Minakshi. «Si recibo la cuarta solicitud de escaneado de mis huellas dactilares el año que viene, voy a retirar mi solicitud de ciudadanía», dijo la residente permanente originaria de India.

