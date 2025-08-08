La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 223: 8 de agosto de 2025

La economía canadiense muestra resiliencia frente a los aranceles de Trump

El primer ministro Mark Carney anuncia apoyo financiero a la golpeada industria canadiense de la madera. Canadá hace llegar ayuda humanitaria desde el aire a la población sitiada en Gaza. Un panel en Columbia Británica rechaza un intento de Amazon de anular la sindicalización de sus trabajadores. Palestinos-canadienses se sienten traicionados por el gobierno de Canadá. Alba Zúñiga y Eddy Pérez, candidatos de raíces latinas, buscan representar al este de Montreal. Cultura y agricultura: homenaje a los trabajadores migrantes en Quebec. Cine noir con identidad latina busca renovar la pantalla quebequense.