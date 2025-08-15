La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 224: 15 de agosto de 2025

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 15 de agosto de 2025 a las 17:09
Actualizado el martes 19 de agosto de 2025 a las 10:43

Canadá enfrenta su segunda peor temporada de incendios forestales en su historia

La ONU, la UE y Canadá condenan el asesinato de seis periodistas cometido por el ejército israelí en Gaza. ¿Por qué Canadá no tiene una relación más fuerte con México? Air Canada comenzará a cancelar vuelos ante una posible huelga. Más de 100 organizaciones piden a Israel que deje de utilizar la ayuda como un arma de guerra. El Museo Textil de Canadá continúa activo tras 50 años de historia. Ayuda jurídica en Canadá: lo que toda persona inmigrante debe saber. Desde la ciencia hasta la danza: dos latinos figuran entre los 25 Inmigrantes Destacados en 2025.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor