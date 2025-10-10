La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 232: 10 de octubre de 2025

El tono de Trump hacia Canadá se vuelve repentinamente más positivo. ¿Qué pasó?
Inmigración: Quebec infla las cifras «artificialmente», denuncian abogados | Trabajadores migrantes: multa de $1 millón a un empleador en Nuevo Brunswick. | ¿Puede la IA ayudar a superar los retos de los cambios climáticos? | Ecuador revoca licencia a minera canadiense: reacciones y dudas. | Nobel de la Paz para María Corina Machado y sus implicaciones.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.