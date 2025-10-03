La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 231: 3 de octubre de 2025

El primer ministro Mark Carney se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Canadá advierte a los ciudadanos con pasaportes de género neutro sobre posibles problemas al ingresar a Estados Unidos. | Fuertes críticas en Quebec a los planes del gobierno provincial para reducir drásticamente la inmigración. | Octubre es el Mes de la Herencia Latinoamericana en Canadá: un tiempo para celebrar la identidad y resiliencia de la comunidad. | Indígenas e inmigrantes unidos por la reconciliación en Canadá. | Defensores laborales de México y Canadá se unen ante crisis arancelaria. | Kirá: la música y la esperanza.