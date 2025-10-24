La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 234: 24 de octubre de 2025

Publicado el viernes 24 de octubre de 2025 a las 17:36
Actualizado el martes 28 de octubre de 2025 a las 14:29

Trump cancela abruptamente las conversaciones comerciales con Canadá

El primer ministro Mark Carney dice que Canadá está dispuesta a continuar las negociaciones con EE. UU. La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, afirma que Canadá tiene una asociación estratégica con China. Presupuesto federal: los canadienses deben prepararse para «hacer sacrificios», dice el primer ministro Carney. Casi un millón de canadienses sufren de ansiedad climática grave. Bolivia inicia nueva etapa tras veinte años del Movimiento al Socialismo. Arte, gastronomía y Día de Muertos hacen parte de la latinidad canadiense. «Recuerdo»: la memoria fotográfica latinoamericana en Toronto. Muralismo de Chile a Canadá: colores que sanan, puentes que unen.

