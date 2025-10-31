La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 235: 31 de octubre de 2025

Mark Carney y Xi Jinping acuerdan resolver las fricciones entre China y Canadá

Campaña publicitaria contra los aranceles de Donald Trump, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, dice que logró su objetivo. Ottawa dice que la talla de función pública «debe volver a un tamaño más sostenible». La economía canadiense se contrajo un 0,3% en agosto. El gobierno de Canadá endurece sus normas para frenar la subcontratación de camioneros. El ímpetu emprendedor del inmigrante latinoamericano en Canadá. Mujeres latinas abren camino en la tecnología y las finanzas en Canadá. Aumenta la presencia latina en la política municipal en la provincia de Quebec.