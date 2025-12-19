La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 242: 19 de diciembre de 2025

Donald Trump quiere acceso al mercado lácteo, Canadá no negociará la gestión de la oferta

El número de habitantes en Canadá disminuyó en el tercer trimestre de 2025. Israel impide a una delegación canadiense ingresar a Cisjordania. Publican un informe sobre la conducta de los empleados de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. El fin de las evaluaciones periódicas de los pesticidas en Canadá causa inquietud. Crímenes de guerra y ciudadanía: el caso Sosa Orantes en Canadá. Petición en Quebec exige restablecer los servicios para solicitantes de asilo. Jóvenes recién llegadas descubren el ballet «El Cascanueces» en Canadá.

