La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 241: 12 de diciembre de 2025

Ottawa presenta un proyecto de ley para la proteger a la infancia y las mujeres

Tras una reunión en Washington con motivo del Mundial de la FIFA, Carney, Trump y Sheinbaum acordaron «seguir trabajando juntos». Canadá sigue monitoreando los ataques estadounidenses contra supuestas embarcaciones narcotraficantes en aguas del Caribe. Un representante comercial de Donald Trump propone acuerdos por separado con Canadá y México. La misión comercial canadiense que irá a México en 2026 podría ser la más grande de la historia. Avance científico en Montreal para enfrentar la evolución del VIH/sida. De Veracruz a Ontario: un mexicano promueve el ecoturismo en Canadá. Violencia en línea: una guía de protección digital para adolescentes.