La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 245: 9 de enero de 2026

Trump anuncia que EE. UU. administrará Venezuela y tomará el control del petróleo

Políticos canadienses condenan y celebran los ataques de EE.UU. contra Venezuela. El primer ministro Mark Carney dijo que Canadá defiende el derecho de los venezolanos a decidir su futuro. Cae el valor de acciones canadienses en el sector energético tras el ataque estadounidense a Venezuela. Amenazas de Trump a Colombia preocupan a la comunidad colombiana-canadiense. Voces desde Caracas: crónicas de miedo y espera. Alegría e incertidumbre en Canadá ante el futuro de Venezuela. ¿Tiene Venezuela una deuda con EE. UU., como dice Donald Trump?