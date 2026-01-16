La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 246: 16 de enero de 2026

Canadá logra un acuerdo comercial con China sobre los vehículos eléctricos y la canola

Condenando el ataque de EEUU contra Venezuela, el presidente Lula dice que Carney visitará Brasil. Donald Trump afirma que el acuerdo CUSMA «es irrelevante», pero que «Canadá lo quiere». Captura de Groenlandia por EE. UU. pondría fin a la OTAN, dice un ex militar canadiense. En 2026 expirarán los permisos de 2,1 millones de residentes temporales en Canadá. Petróleo y soberanía: Venezuela y el “nuevo orden mundial”. Cubanos y colombianos en Canadá observan Venezuela y el futuro de sus países. ¿Canadá mira al mundo mientras descuida América Latina?