La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 257: 3 de abril de 2026

Canadá condena la invasión del Líbano lanzada por Israel

En Canadá crecen las críticas a ley C-12 por el riesgo que representa para salud de refugiados y migrantes. La Corte Suprema no escuchará una impugnación del sistema electoral canadiense. Informe señala que el boicot canadiense al alcohol de EE UU y la política de “Comprar lo canadiense” son trabas a los ojos de Washington. Avi Lewis gana el liderazgo del Nuevo Partido Democrático.