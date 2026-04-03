La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 257: 3 de abril de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 3 de abril de 2026 a las 18:43
Actualizado el miércoles 8 de abril de 2026 a las 11:57

Canadá condena la invasión del Líbano lanzada por Israel

En Canadá crecen las críticas a ley C-12 por el riesgo que representa para salud de refugiados y migrantes. La Corte Suprema no escuchará una impugnación del sistema electoral canadiense. Informe señala que el boicot canadiense al alcohol de EE UU y la política de “Comprar lo canadiense” son trabas a los ojos de Washington. Avi Lewis gana el liderazgo del Nuevo Partido Democrático.

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