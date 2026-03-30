La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 256: 27 de marzo de 2026

Canadá repatria a dos pilotos tras colisión mortal en aeropuerto de Nueva York – LaGuardia

La Corte Suprema de Canadá examina la ley 21 de Quebec tras cuatro días de audiencia | Alto el fuego: el requisito de Canadá para intervenir en el Estrecho de Ormuz | Documentos revelan vigilancia e infiltración policial de organizaciones indígenas en los años 60 y 70. Carney cree necesaria una disculpa tras el «reprobable» espionaje a indígenas | Canadá alcanza el 2 % en defensa tras años de rezago ante la OTAN | Y en los reportajes: conversación con iniciadores de Desde las orillas del mar, un podcast con voces por la conservación de la costa hondureña.