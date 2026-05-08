La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 262: 8 de mayo de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 8 de mayo de 2026 a las 21:27
Actualizado el lunes 11 de mayo de 2026 a las 11:25

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Una gran misión comercial mexicana llega a Canadá. La empresa canadiense Sherritt International se retira de un proyecto minero en Cuba. La exjueza de la Corte Suprema, Louise Arbour, será la nueva Gobernadora General. La Organización Mundial de la Salud dice que el brote de hantavirus «es de bajo riesgo» para la población. Desde su personaje en la ópera «Carmen», Arturo Chacón Cruz llama a romper el silencio. «Bonjour Chien»: el color y la migración toman las calles de Montreal.

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