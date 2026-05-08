La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 262: 8 de mayo de 2026

Ottawa otorga fondos para las industrias de acero y aluminio golpeadas por Trump

Una gran misión comercial mexicana llega a Canadá. La empresa canadiense Sherritt International se retira de un proyecto minero en Cuba. La exjueza de la Corte Suprema, Louise Arbour, será la nueva Gobernadora General. La Organización Mundial de la Salud dice que el brote de hantavirus «es de bajo riesgo» para la población. Desde su personaje en la ópera «Carmen», Arturo Chacón Cruz llama a romper el silencio. «Bonjour Chien»: el color y la migración toman las calles de Montreal.