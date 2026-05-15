La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 263: 15 de mayo de 2026

La Corte Suprema establece que la violencia de pareja puede ser motivo de una demanda legal

El primer ministro Mark Carney afirmó que lo mejor para Alberta es seguir siendo parte de Canadá. Una Corte canadiense aprueba la impugnación constitucional de una nueva ley federal de asilo. Una ley en Quebec permitirá conocer los antecedentes de violencia conyugal de la pareja. Una jueza revoca la aprobación para llevar a cabo un referéndum sobre la separación de la provincia de Alberta. Un lugar donde vivir en seguridad, primer paso para reconstruir la vida. Canadá y México reafirman su apuesta por la integración trilateral. La película «1982» y el deber de proteger a la niñez.