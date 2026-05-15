La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 263: 15 de mayo de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:21
Actualizado el martes 26 de mayo de 2026 a las 11:48

La Corte Suprema establece que la violencia de pareja puede ser motivo de una demanda legal

El primer ministro Mark Carney afirmó que lo mejor para Alberta es seguir siendo parte de Canadá. Una Corte canadiense aprueba la impugnación constitucional de una nueva ley federal de asilo. Una ley en Quebec permitirá conocer los antecedentes de violencia conyugal de la pareja. Una jueza revoca la aprobación para llevar a cabo un referéndum sobre la separación de la provincia de Alberta. Un lugar donde vivir en seguridad, primer paso para reconstruir la vida. Canadá y México reafirman su apuesta por la integración trilateral. La película «1982» y el deber de proteger a la niñez.

Categorías: Sin categoría
Etiquetas:

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Más articulos

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.
﻿
Racismo en Canadá: Testimonio del mal

Canadá en imágenes

El mundo en imágenes

Buscar por

Categoría

Autor