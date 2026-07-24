La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 273: 24 de julio de 2026

Canadá inaugura el puente internacional Gordie-Howe en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos
Alerta en el mundo tecnológico: la inteligencia artificial escapa a sus creadores. | El humo de los incendios forestales pasa factura a la salud. | Médicos y profesionales haitianos se encuentran en un limbo migratorio en Canadá. | La inflación golpea la cesta de la compra y cambia nuestros hábitos. |
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