La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 274: 31 de julio de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 31 de julio de 2026 a las 20:13
Actualizado el lunes 3 de agosto de 2026 a las 13:39

CUSMA: Trump afirma que EE. UU. no necesita a Canadá ni a México

El gobierno canadiense rechaza utilizar el petróleo como palanca en las negociaciones con Trump. Mark Carney afirma que Canadá recuperó el control de la inmigración en el país. Denuncian como «servilismo» el retroceso de Ottawa sobre la aplicación del «impuesto Netflix». En medio de las amenazas de Trump, Canadá busca reducir el riesgo de incendios forestales. Juristas de inmigración piden a Canadá reunificar familias venezolanas tras los sismos. Residencias artísticas a la carta: se abre una red de creación en México.

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