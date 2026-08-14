La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 276: 14 de agosto de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 14 de agosto de 2026 a las 20:34
Actualizado el martes 18 de agosto de 2026 a las 11:37

Representante comercial de Trump dice que EE. UU. no tolerará represalias canadienses

Piden al primer ministro Mark Carney mantener el impuesto a las plataformas de difusión contínua en internet. Sorprende a promotora el número de canadienses que piden expulsar del país a embajador de EE. UU. El afán de ganancias en las redes sociales alimenta la desinformación sobre los incendios forestales en Canadá. De «aborigen» a «indígena»: un cambio lingüístico histórico en Canadá. El cine indígena de las Américas reclama imagen y memoria en un coloquio en Montreal.

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