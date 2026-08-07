La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 275: 7 de agosto de 2026

El cambio climático aumenta aún más el riesgo de incendios forestales en Canadá

Entra en vigor en Canadá el registro de actividades de influencia extranjera. Empleados canadienses denuncian un clima de creciente vigilancia en sus fuentes de trabajo. Donald Trump dice que el gobierno de Canadá y los canadienses «son desagradables». Canadá no tiene ninguna confianza en Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Canadá afronta un verano de desastres sin agencia federal del riesgo.