La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 275: 7 de agosto de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 7 de agosto de 2026 a las 21:12
Actualizado el jueves 13 de agosto de 2026 a las 10:18

El cambio climático aumenta aún más el riesgo de incendios forestales en Canadá

Entra en vigor en Canadá el registro de actividades de influencia extranjera. Empleados canadienses denuncian un clima de creciente vigilancia en sus fuentes de trabajo. Donald Trump dice que el gobierno de Canadá y los canadienses «son desagradables». Canadá no tiene ninguna confianza en Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Canadá afronta un verano de desastres sin agencia federal del riesgo.

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