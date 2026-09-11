La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 280: 11 de septiembre de 2026

Por Radio Canadá Internacional |
amlat@rcinet.ca
Publicado el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 23:35
Actualizado el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 12:21

Recuerdan en Gander los atentados del 11 de septiembre en EE. UU. y la solidaridad canadiense

Donald Trump impone nuevos aranceles y prohibiciones a productos de Canadá. El primer ministro Mark Carney afirma que habla regularmente con Trump, a pesar de la guerra comercial entre ambos países. Estudiarán en Alberta el impacto de las arenas bituminosas en la salud de la población indígena. Investigadores en Canadá estudian microbios que se alimentan de residuos de petróleo. El electorado latino en Quebec no vota como un solo bloque.

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