La actualidad canadiense en 10 minutos – Episodio 281: 18 de septiembre de 2026

Mark Carney afirma que una asociación más profunda con la UE se basa en la soberanía

Senadora republicana advierte a Carney sobre los vínculos de Canadá con la UE. Cientos de manifestantes protestaron en Toronto contra la cumbre de inversionistas convocada por el primer ministro Mark Carney. El gobierno de Canadá considera privatizar los aeropuertos canadienses. La separación de Alberta del resto de Canadá será un proceso costoso e impredecible. Mujeres indígenas de Colombia y Canadá aliadas en defensa del territorio. Dos candidaturas latinas y soberanistas se disputan un mismo distrito electoral en Quebec.