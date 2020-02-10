反对修建BC省滨海天然气管道，加拿大多地发生原住民堵路抗议示威

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在刚刚过去的周末，反对修建BC省滨海天然气管道（Coastal GasLink）的示威者阻碍铁路交通，并与警方发生多起冲突。星期一（2月10日），声援他们的抗议活动扩展到加拿大其他省份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

滨海天然气管道去年年初开工，建成后将把BC省东北部的天然气输送到670公里以外的Kitimat。承建公司TC能源已和沿途20个原住民民选委员会达成协议，但是其中一个部族Wet’suwet’en的世袭部族首领反对该项目，并组织族人设立路障，阻止工人前往工地。BC省高等法院去年12月下达强制令，要求示威者清除路障，并授权加拿大皇家骑警逮捕违反强制令的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该部族五名世袭首领要求BC省政府取消TC能源修建滨海天然气管道的许可证。上星期二双方谈判破裂，引发新一轮抗议行动。上星期四，加拿大皇家骑警在Wet’suwet’en保留地逮捕6人。星期五，一些示威者占据了联邦北方事务部长万达尔（Daniel Vandal）在温尼伯市的选区办公室。星期六，有人在一条通往工地的路上放置金属尖刺，破坏皇家骑警车辆，有4人因此被拘留。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阻碍铁路交通的抗议活动在周末已经开始。蒙特利尔和多伦多之间、多伦多和渥太华之间的多次列车被取消。星期一早上，魁省蒙特利尔到康蒂雅克的郊区火车，BC省北部开往鲁珀特港的列车也无法照常运行。魁省加斯佩半岛的原住民抗议者也声言要阻碍当地的铁路运输。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一在首都渥太华，20多名抗议者占据了司法部办公楼的入口，要求与司法部长拉麦提（David Lametti）会面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kitimat正在修建天然气液化处理设施、管道终端设施和出口运输设施。天然气将在这里进行液化处理并装船运往国外，当地的原住民社区是支持这个项目的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

围绕滨海天然气管道产生的冲突反映出加拿大联邦政府与原住民关系的一个遗留问题。原住民保留地的民选委员会是联邦相关法律的产物，通常负责与联邦政府有关的事务，例如医疗、教育和基建。TC能源和各部族的民选委员会签署了协定。但是现在Wet’suwet’en部族的五名世袭首领不承认该协定。他们认为，民选委员会没有权力决定涉及部族祖传土地的事宜。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec CBC News, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada