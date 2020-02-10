能源，旅游，出口：加拿大经济将受到武汉新冠肺炎影响

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）星期一（2月10日）在加拿大经济俱乐部发表讲话时表示，武汉新型冠状病毒肺炎将会对加拿大经济造成相当大的影响，尤其是在旅游业，石油业以及与中国市场有联系的供应商。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莫诺在讲话中说，受到影响的不只是加拿大。以中国的经济体量，新冠肺炎将在全球产生涟漪效应。据财经资讯公司彭博社估计，美国今年第一季度的经济增长将因新冠病毒肺炎下滑0.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原油价格自疫情爆发以来下跌了15%。莫诺说，加拿大石油和天然气行业受到的打击可能会超过其他行业。但是总体来说，目前加拿大财政稳定，经济有足够的反弹能力，可以应对全球经济下滑的局面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，加拿大人感染新冠病毒肺炎的风险仍然很低。莫诺说，公共卫生部门正在尽全力防止病毒扩散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

20国集团财长和央行行长会议将于2月22至23日在沙特阿拉伯利雅得市召开，届时新冠病毒肺炎的经济影响将是一个重要话题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada