(CP/Jason Franson)

原住民封路危机：世袭与民选，过去与现在

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月19日（星期三）16:41
更新 2020年2月19日（星期三）17:02
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本星期加拿大原住民示威者封堵铁路，造成客运货运中断。这次危机因BC省北部的滨海天然气管道（Coastal GasLink）而起，但是它的源头却更久远，牵涉到加拿大的原住民政策变迁，原住民内部领导权和BC省的原住民土地所有权遗留问题。可以说，这场危机的种子早已种下。

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加拿大原住民的两套“领导班子”

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(CP/Amy Smart)

在BC省维簇韦腾（Wet’suwet’en）族原住民的世袭酋长站出来反对滨海天然气管道项目之前，许多加拿大人并不知道加拿大的原住民保留地有两套“领导班子”。过去六年来，滨海天然气管道的承建公司TC能源与沿线的二十个原住民民选委员会分别签署了协议，其中包括五个属于维簇韦腾族的委员会。公司以为签了协议就可以开工，却没想到斜刺里杀出了五位世袭酋长。

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在加拿大制定“印第安法”以前，原住民各部族都听命于世袭酋长。他们的产生各地略有不同。维簇韦腾族酋长是从母系相传，在传统的冬季赠礼节被推举出来，如果不称职会被废黜。

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同化政策下的民选委员会

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(CP/Lars Hagberg)

加拿大联邦成立之初，管理原住民是以同化为主。在这种思路下，原有的世袭酋长制被认为是落后的。按照1876年通过的“印第安法”，原住民被分成614个族群（band），每个族群选出一个委员会，每两年举行一次选举。联邦政府视委员会为原住民官方行政机构，但世袭酋长制仍然被保留下来。平常时期，委员会和世袭酋长相安无事，有些酋长还被选入委员会，参与管理与联邦政府有关的保留地事务，例如教育和医疗服务。

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在滨海天然气管道争议中，五名维簇韦腾族世袭酋长认为，委员会只负责管理保留地事务，而天然气管道将要经过的“祖传领地”，委员会无权定夺。

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加拿大最高法院1997年裁定原住民仍然拥有祖传领地

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Supporters of the Wet’suwet’en who are against the LNG pipeline, block a CN Rail line just west of Edmonton on Wednesday February 19, 2020. THE CANADIAN PRESS/Jason Franson

早在19世纪欧洲拓荒者到来时，BC省原住民就开始为土地所有权和管辖权问题与政府交涉。1984年，维簇韦腾族和另一个原住民部族的35名世袭酋长向BC省高等法院提起诉讼，要求政府承认他们对祖传领地的所有权和管辖权。这场官司一直上诉到加拿大最高法院。双方争论的焦点是，原住民在欧洲人建立殖民地时是否拥有这些土地。

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1997年，加拿大最高法院下达判决，承认原住民的土地所有权，但是没有对这项权利和工业开发项目产生冲突时如何解决做出详细说明。

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BC省有大片未被放弃的原住民祖传领地

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多年来，加拿大各地的原住民通过与政府签订协议的方式“割让”了大片祖传领地。但是BC省至今仍然有大片没有被放弃的原住民祖传领地。这是该省的原住民土地所有权纠纷的主要症结。滨海天然气管道要通过的维簇韦腾族地区正属于这样的土地。

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（RCI with CBC News, Globe and Mail）

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