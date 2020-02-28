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周末网络广播 （2020年2月28日-3月1日）

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年2月28日（星期五）11:55
更新 2020年2月28日（星期五）15:28
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听众朋友你好，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目，在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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方华报道：世卫为啥还不说新冠肺炎是大规模传染病

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(Massimo Pinca/Reuters)

在先从中国武汉泛滥、随后让中国各省市沦陷、现在又开始肆虐离中国千里万里之外国家的COVID-19肺炎疫情让人谈之色变的情况下，世界卫生组织却一直没有宣布这是世界大规模传染病、而只是把其定性为国际性公共卫生紧急事件。

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不过谭德赛承认，COVID-19病毒引发的肺炎疫情具有成为泛滥世界的大规模传染病的威胁性。

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方华报道：   恐慌还是未雨绸缪：疫情让民众开始囤货

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Michaela Handrek-Rehle/Bloomberg

虽然加拿大还没有出现 COVID-19 病毒肺炎确诊病例猛增的情况，但主要城市商店中的口罩和洗手液在几个星期前中国新冠病毒肺炎疫情恶化的消息传出后就已经被抢购一空。

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专家们认为抢购、囤积物资和食品的事情可能已在加拿大一些城市开始出现，或者是很快会在加拿大城市出现，而这未必是坏事。因为这未雨绸缪的准备是应对紧急状态所需要的，不管是地震、风灾等自然灾害还是大规模传染病这样的疫情。

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吴薇报道：   阿省油砂矿项目被搁置意味着什么？

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(CP/Adrian Wyld)

在刚刚过去的周末，加拿大泰克资源公司（Teck Resources）宣布撤回一项开发阿尔伯塔省弗朗蒂尔（Frontier）油砂矿的申请。这个消息夹在新冠病毒的迅速蔓延和原住民此起彼伏的堵路抗议中间，没有引起太多注意。但是弗朗蒂尔是阿省有史以来最大的油砂矿项目之一，占地将近三百平方公里，预估投产后日产26万桶原油，创造数千个就业岗位和700多亿加元的税收。

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当然，它也会在今后四十年中每年排放400万吨温室气体。有分析人士说，这个项目反映了加拿大政府在矿物燃料工业、环境保护和原住民和解政策当中寻找平衡的尴尬处境。它的搁置在政治、经济和环保层面都影响重大。

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吴薇报道：   加拿大外交官建议政府调整对华政策

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(Thomas Peter/Reuters)

2015年，保守党总理哈珀在任的最后一年，加拿大政府没有对中国进行过一次部长级访问。2016年，新当选的自由党政府对中国进行了12次部长级访问，光是财长莫诺（Bill Morneau）就访华三次。总理特鲁多也在当年夏末访华一周。2017年和2018年，加拿大对中国的部长级访问分别是11次和10次。

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然后就到了2018年12月，华为首席财务官孟晚舟在温哥华转机时被捕，几天后前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在北京被捕。加中关系降温至冰点。加拿大众议院加中关系委员会本周披露的政府内部文件显示，一些职业外交官和分析人士敦促政府重新调整对华政策。

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今天的节目到这里，谢谢我们的技术团队：Pierre，Pierre-Luc, Leo.

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谢谢您的收听、收看，祝您健康愉快，我们下次节目见。

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一周图片报道

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