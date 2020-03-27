给加拿大中小企业输血：薪酬支出补贴增至75%

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加拿大总理特鲁多向中小企业喊话：请保留员工，尽量不要裁员。

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特鲁多在星期五（3月27日）的新闻发布会上宣布，联邦政府将增加对中小企业的资助，把员工薪酬支出补贴从原定的10%增加到75%，并为企业获得无息贷款提供担保。

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目前除了直接涉及民生的行业以外，其他“非必要”行业的公司基本上都处于停工状态，裁员的消息不断传来。 特鲁多在新闻发布会上表示，中小企业是“加拿大经济的脊梁骨”。新的扶助措施是为了帮助它们保留员工，避免关门，坚持到疫情结束、经济复苏的那一天。他承认，上个星期宣布的10%薪酬支出补贴是不够的。

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虽然联邦政府本周已宣布向失业和停工停薪的人提供每个月2000加元的“紧急救助津贴”，但这毕竟和拥有一份工作不同。特鲁多说，让人们知道自己的工作还在，这不仅能让他们保持信心，也有助于加拿大经济在疫情结束后迅速恢复活力。

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为小企业贷款作保

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特鲁多今天宣布的另一项措施是政府担保小企业的银行贷款，数额最高4万加元，第一年无息。在某些情况下可免除最高1万加元的负债额。

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另外，中小企业的销售税和进口关税可以延迟到六月份再付。特鲁多说，这些税收的总额相当于300亿加元的无息贷款，企业可以把本该用来交税的钱先用在更急需的地方。

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联邦财政部将在周末或下星期一宣布这些扶助项目的细节。副总理弗里兰（Chrystia Freeland）表示，停工在家的雇员也是在为遏制疫情尽力，不应因此蒙受损失。她希望今天宣布的措施能够帮助企业避免裁员，甚至把已经解聘的员工再招回来。

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企业界表示满意

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加拿大商会此前一直在呼吁联邦政府提高薪酬支出补贴。在特鲁多的新闻发布会后，商会主席培林.比蒂（Perrin Beatty）在一份声明中说，这些措施为企业和数百万员工提供了一条“生命线”，将帮助他们在疫情过后重新起步。

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但是保守党财经评论员普瓦里耶福尔（Pierre Poilievre）指责特鲁多一天一个主意，造成困惑，因为他几天前还在反对提高薪酬支出补贴。不过他也表示，保守党会研究政府的有关提案，支持任何帮助企业的政策。

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加拿大独立企业联合会对联邦政府的新措施表示欢迎，但是要求尽快公布更详细的信息，例如哪些企业有资格获得资助，每个雇员或雇主的补贴限额，获得补贴的雇主是否必须向员工支付全额工资，等等。

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此前宣布的10%薪酬支出补贴为期三个月，从3月18日开始算起。有资格申请的雇主是应税资本在1500万加元以下的加拿大私营公司，以及非营利组织和注册慈善组织。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris, CP)

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