加拿大联邦政府、BC省政府与该省Wet’suwet’en原住民世袭酋长起草谅解备忘录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

身陷新冠疫情的加拿大人，还记得2月份的原住民封堵铁路风潮吗？这场抗议活动的起因是BC省维特苏维特恩（Wet’suwet’en）族原住民的世袭酋长反对在他们的祖传领地上修建天然气管道。现在，加拿大联邦政府、BC省政府和维特苏维特恩世袭酋长三方起草了一份“谅解备忘录”，并将在下个星期签字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省原住民事务部长弗雷泽（Scott Fraser) 表示，要避免2月份的危机重演，必须在谈判桌上解决原住民祖传领地管辖等问题。而谅解备忘录是谈判程序的开端。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据CBC新闻部获得的谅解备忘录副本，这份文件制定了把原住民祖传领地管辖权转交给世袭酋长的“路线图”。如果谈判照此进行，世袭酋长将在今后的能源项目中有更大的发言权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

备忘录还要求维特苏维特恩族原住民整顿部族内部管理结构，明确各种管理权限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省滨海天然气管道的承建公司原本已经与沿线原住民的二十个民选委员会签署了协议，但是刚一开工便遭到世袭酋长及其支持者的抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with Olivia Stefanovich)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada