加拿大各省将提高基本服务行业低薪员工的工资。（KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

加拿大联邦和各省联手拨款，提高基本服务行业低薪员工的工资

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月7日（星期四）17:18
更新 2020年5月7日（星期四）19:14

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多在星期四（5月7日）的新闻发布会上宣布，联邦政府和各省政府达成协议，将共同拨款40亿加元，提高基本服务行业低薪员工的工资。基本服务（或必要服务）指的是医疗、交通、食品供应等在新冠疫情期间必须继续运营的行业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府将出资30亿加元，另外10亿加元由各省政府补足。但是具体给什么行业的员工涨工资以及涨多少将由各省自行决定。特鲁多今天在新闻发布会上只提供了一个大概方向：”如果你冒着染病的风险工作，让我们度过这场危机，同时你领的是最低工资，那么你应该挣得更多。” 他在4月中旬时曾提出的标准是，月薪在2500加元以下，医院一线员工，养老院护工和食品运输、零售员工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

  此前已有劳工权益团体指出，许多在疫情中提供不可或缺的基本服务的员工属于低收入群体，这是不公平的。魁北克省、安大略省和BC省已经宣布了提高基本服务人员工资的计划。联邦政府为此拨款将减轻他们的财政压力，并让其他尚无此计划的省份跟上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News， Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省公布基本服务行业清单

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

理发算不算基本服务？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
COVID-19 : Québec offre de nouvelles primes aux employés de première ligneTuerie en Nouvelle-Écosse : la GRC a ouvert le feu sur un autre individu que le tireurLes grands-parents de moins de 70 ans autorisés à garder leurs petits-enfantsJoute verbale entre Jason Kenney et Yves-François Blanchet sur l'avenir pétrolierLa justice abandonne les accusations criminelles contre un ex-conseiller de TrumpQuébec permet les visites dans les centres jeunesse, mais impose des conditions4 milliards pour mieux payer des travailleurs essentiels dans tout le CanadaDes « problèmes de ressources humaines » pourraient ralentir le dépistage au QuébecLa majorité des garderies privées non subventionnées ne pourront pas rouvrir lundiLes Québécois pourront-ils se baigner cet été?
Arrests made in shooting death of black man in Georgia after outcryCanadian woman says fashion mogul Peter Nygard drugged and raped her in BahamasCFL's 2020 season likely to be wiped out, commissioner Randy Ambrosie saysU.S. Justice Department dropping criminal case against ex-national security adviser Michael FlynnMilitary chopper crash investigation could take more than a year: SajjanTrump administration shelves expert guidelines on reopening U.S. economyTrump valet has COVID-19; president again tests negativeCanadian shoe chain Aldo seeks creditor protection, citing pandemic pressureCatching up on B.C. surgery backlog will take up to 2 years, province saysSome good news from around the world on Thursday