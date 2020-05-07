加拿大联邦和各省联手拨款，提高基本服务行业低薪员工的工资

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加拿大总理特鲁多在星期四（5月7日）的新闻发布会上宣布，联邦政府和各省政府达成协议，将共同拨款40亿加元，提高基本服务行业低薪员工的工资。基本服务（或必要服务）指的是医疗、交通、食品供应等在新冠疫情期间必须继续运营的行业。

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联邦政府将出资30亿加元，另外10亿加元由各省政府补足。但是具体给什么行业的员工涨工资以及涨多少将由各省自行决定。特鲁多今天在新闻发布会上只提供了一个大概方向：”如果你冒着染病的风险工作，让我们度过这场危机，同时你领的是最低工资，那么你应该挣得更多。” 他在4月中旬时曾提出的标准是，月薪在2500加元以下，医院一线员工，养老院护工和食品运输、零售员工。

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此前已有劳工权益团体指出，许多在疫情中提供不可或缺的基本服务的员工属于低收入群体，这是不公平的。魁北克省、安大略省和BC省已经宣布了提高基本服务人员工资的计划。联邦政府为此拨款将减轻他们的财政压力，并让其他尚无此计划的省份跟上。

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（RCI with CBC News， Radio-Canada）

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