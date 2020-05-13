疫情高峰后解封，加拿大能从其他国家的经验里学到什么？

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即使加拿大疫情最严重的省份也在准备逐步复工解封，但是病毒的威胁并未解除。一旦人们恢复接触，病例很可能会再度暴增。一些公共卫生专家说，解封之前，迅速有效的检测、接触者追踪和感染者隔离必须到位。加拿大应该看看韩国、德国等比加拿大先行一步的国家的成功和失败，从中汲取教训。

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世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔.瑞安（Michael J. Ryan）本星期表示，他非常担心一些准备解封的国家在今后几个月里面临的危险将会如同“蒙着眼睛开车”。

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韩国和德国都在解除部分封禁措施后发生了疫情回升。中国武汉市在解封一个月后，一个小区在两天内有六人确诊，因此重新实行封闭管理，并上调风险等级。

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夜店爆发群聚感染后，十二个韩国地方政府下令再度关闭娱乐设施

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5月1日到2日夜间，一个29岁的韩国青年在首尔市黎泰院先后逛了五家夜店。他在几天后确诊。两个星期以来，这次群聚感染的确诊人数已超过百人。其中73人为夜店客人，其余病例是与他们有过接触的亲友或同事。

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卫生部门追踪到10905名接触者和他们的家人，到目前为止已经检测七千多人。首尔市政府目前已下令重新无限期关闭该市的两千多家酒吧和夜店。

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在渥太华大学的流行病专家德奥南登（Raywat Deonandan）看来，这次群聚感染事件的后果可以更严重，韩国政府的处理是相当成功的。他在接受CBC采访时说，他们追踪到了感染者，阻止了病毒的再度蔓延，这正是发生此类事件时需要做到的。

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如果发生在加拿大……

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无论是解封前抹平疫情曲线，还是爆发新的群聚感染后控制蔓延，韩国的法宝都是迅速、广泛的检测和接触者追踪。黎泰院夜店群聚感染发生后，当地卫生部门通过附近基站的信号收发查到了接触者的名字，立刻发短信要求他们接受检测。另外，夜店客人进门时要登记。5月1日晚在黎泰院出入夜店的五千多人就这样被联系上（但是另外有三千多名客人登记了假号码或是拒绝接电话）。

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德奥南登说，加拿大没有这样的措施。如果黎泰院夜店群聚感染发生在加拿大，后果不堪设想。

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德国随时准备“踩刹车”

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德国是抗疫最成功的西方国家之一，上个星期开始逐渐解封。但是仅在几天后，德国的病毒再生率就从1以下提高到1以上，即每个病毒携带者感染的人超过一个。这使一些专家担心德国解封过早。

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多伦多总医院的传染病专家伯格克（Isaac Bogoch）说，现在加拿大各地的病毒再生率每天都在变化，但即使它降到1以下，在不能做到大幅度提升病毒检测和接触者追踪能力的情况下，解封也是冒险的。

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（RCI with CBC News， Adam Miller）

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