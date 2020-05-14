上个月发生在新斯科舍省的枪击案造成22人丧生。（CP/Liam Hennessey）

曾与变态为邻：新斯科舍省枪击案凶手的旧邻讲述她被迫搬家的经历

作者 吴薇 |
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发表 2020年5月14日（星期四）16:58
更新 2020年5月14日（星期四）18:13

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六年前，布兰达.福布斯（Brenda Forbes）折价卖掉了她和丈夫在新斯科舍省中部小村博塔比克的房子，只为躲开一个被她称为“变态”的邻居。上个月，当她从电视新闻里看到那里发生枪击案、警察正在搜捕凶手时，第一个反应是“肯定是他”。她立刻给皇家骑警打了电话。

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她没有猜错，凶手确实是她当年的邻居，52岁的假牙技师沃特曼（Gabriel Wortman)。他在4月18日深夜至次日上午驱车一百公里，在博塔比克等五个村镇行凶放火，在杀死22人后被警察击毙。这是加拿大有史以来丧生人数最多的枪击案。福布斯稍后得知，在遇难者中至少有9人是沃特曼的近邻，其中包括从她手里买下房子的那对夫妇。那栋房子也被沃特曼烧毁。她在接受CBC采访时说，如果用一个词来形容这个人的话，那就是心理变态。她猜想，沃特曼杀了人以后还要烧掉那栋房子，可能是因为恨她。

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酗酒和家暴的邻居

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62岁的福布斯和丈夫乔治都是退役军人。七、八年前，沃特曼买下了他们家旁边的房子。他有一次专门请他们去参观他的枪支收藏。据乔治观察，他是那种不管你有什么，他一定要证明他有的比你的更好那种人。那时福布斯夫妇还没有退役。乔治自己在家里也有枪。

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他们一看就知道，沃特曼的枪是黑市上来的。他并不遮掩，而且还问乔治能不能帮他弄到枪和弹药。乔治一口回绝。

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福布斯注意到，沃特曼爱喝酒，喝醉后会殴打女友。有一天，他的女友躲到福布斯家来，说沃特曼打她，还把她的车堵住不让她离开。福布斯劝她报警，但是她说她不敢。

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报警无果

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不久后同样的事再次发生。在场的还有三个人。其中一人事后告诉福布斯，醉醺醺的沃特曼把女友按在地上，掐着她的脖子对她吼叫。福布斯觉得再也无法忍受，决定自己报警。

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皇家骑警去她工作的学员营地做了笔录。但是这件事的目击者害怕沃特曼，不敢作证。而且当事人没有报警，此事不了了之。

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福布斯同时也告诉警方沃特曼非法拥有枪支。但是警察表示需要有证据才能立案。

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她也和其他邻居说起过沃特曼酗酒家暴的事，但是没人相信。他们说：“他不是那样的人。”事实上，直到枪击案发生后，他在许多人的印象里仍然是一个和蔼可亲的人。

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关系恶化

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福布斯注意到，沃特曼的女友不在的时候，他会把其他女子带回家。她把此事告诉了一个邻居。沃特曼听说后，冲到她家来破口大骂，并从此禁止女友跟她接近。

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此时乔治正好被派往非洲执行任务，家里只有福布斯一个人。那段时间，只要她一回家，沃特曼就会把车开到她家门口，然后下车站在那里，盯着她的房子看上半小时后才离开。福布斯说，她虽然身为军人，会使用武器，但还是非常害怕。乔治从非洲回来后，他们决定搬家。

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福布斯说，房子挂售一年多才卖掉，而且损失了一大笔钱。但是她一心只想离开那里。

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满心愧疚和愤怒

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现在夫妇俩住在另一个省。枪击案打破了退役生活的平静，尤其是对于本来就患有创伤后应激障碍的福布斯来说。她后悔当时没有告诉房子的买主沃特曼是个什么样的人，总觉得他们被杀、房子被烧是因为她的缘故。

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那些过去认为她是在搬弄是非的邻居，现在给她发电邮，说他们很抱歉。这令她更加愤怒：为什么你们那时不相信我呢？

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她说，加拿大的法律应该改变。不论男性女性，如果他们遭到攻击，即使本人因为害怕不报警，警察也应该处理。非法枪支也是一样，不能等到有照片了再去调查。

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4月18日那天晚上，沃特曼和女友在邻居家参加派对时起了争执。他们随后回家，他把她绑起来殴打，然后把她锁在家里，自己又返回派对。她逃进树林躲藏。沃特曼发现后怒不可遏，带了武器出门行凶。警方从她提供的信息才得知沃特曼是假扮成警察作案。

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福布斯说，枪击案发生后，她不停地想到这个可怜的女子。她祝愿她从此安好。

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（RCI with CBC News, As It Happens, CP, Michael Tutton)

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