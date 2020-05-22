加拿大联邦三大政党的财政在新冠疫情中遇到了困难。(CP/Adrian Wyld）

党也没钱了：加拿大联邦三大政党齐齐申请薪酬支出补贴

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月22日（星期五）17:08

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加拿大联邦政坛的三大政党都申请了联邦薪酬支出补贴（CEWS)。它们是执政的自由党，官方反对党保守党和另一个反对党新民主党。其中自由党和保守党已经开始领取补贴，新民主党刚刚提出申请。

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因新冠疫情受损失达30%的企业和非营利组织可向联邦政府申请薪酬支出补贴，用来支付员工工资的75%。疫情爆发以来，加拿大人的政治捐款大大减少，各党的筹款活动也几乎陷于停顿。

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自由党在大选之外常年雇用一百人左右，保守党有六十多人。保守党发言人汉恩（Cory Hann）说，他们在努力适应新的现实，尽力保住雇员并维持正常活动。

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这三个党中，筹款能力最强的是保守党。家底最薄的是新民主党。去年大选时，新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）甚至不能像其他党领袖那样为他的全国竞选活动全程包机。目前新民主党有17名全职雇员和将近20名兼职雇员。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker)

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