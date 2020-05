新冠疫情是假新闻的沃土，专家称绝大部分网络流传的假新闻来自中俄

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

但凡有大事发生,总会有各种虚假信息在网上流传。但是关于新冠病毒和疫情的假消息异乎寻常地泛滥。问题和疑虑多于答案,抗疫措施前所未有,至今没有疫苗和特效药,这些因素使疫情成为假新闻的沃土。

目前在英国牛津网络研究所担任所长的加拿大信息交流与社会学专家菲利普.霍华德(Philip Howard)在接受CBC采访时介绍说,他们注意到,新冠疫情爆发以来,来自与外国政府有关联的媒体的假新闻显著增加。92%的假新闻来自中俄两国在世界各地的官方媒体或政府支持的媒体。

中俄之间的异同

霍华德说,中国和俄罗斯都致力于宣传民主国家抗疫失败,既没有能力也没有意愿来对抗疫情。与此同时,中俄都宣传自己在治疗研究和帮助其他国家方面做得更好。

但是两个国家的做法还是有差异的。霍华德说,散播假消息的俄罗斯社交媒体账号是养兵千日用兵一时。它们通常经营多年,平常发送肥皂剧或足球赛结果等人畜无害的内容,关键时刻才会发送有政治目的的信息。

中国社交媒体账号散播假新闻的历史较短,引起注意是从去年香港“反送中”运动开始的。它们在这次疫情中所发送的假新闻内容多半集中在反驳对中国的指责。虽然历史不长,但是规模极大。“他们会买下十万个假账号,一下子全部开始工作,转发或出产内容。” 霍华德还说,这些账号发送的英语帖子数量惊人,遍及Instagram,推特,脸书和Reddit, 每星期被几乎十亿社交媒体用户浏览。

在华盛顿领导力研究所负责国际培训的罗恩.内林(Ron Nehring)说,中俄两国的策略也不同。中国偏重于“重新叙事”,例如声称新冠病毒是去年十二月份武汉举行军运会时由美国军人带到武汉去的。而俄罗斯政府控制的媒体似乎是在试图延长其他国家的疫情,例如发表关于洗手无用的文章,或是声称吸烟者不会得新冠肺炎,生姜可以预防感染等等。

内林说,俄国人制造了“成吨成吨的假信息”,它们从没被纠正,也没有被收回,至今充斥网络。

抗疫变成了意识形态之战

卡内基梅隆大学的一个小组对两亿条推文进行了分析,发现其中有45%是由“bot”发送的,这是一种被称为网络机器人的自动程序,最主要的功能是不断转发。被转发的内容主要来自中俄官方媒体。研究小组成员凯瑟琳.卡利(Kathleen Carley)说,每当官方媒体发布消息,一个小小的bot军团就开始转发。

曾经为加拿大政府担任安全分析师的斯泰法妮.卡文(Stephanie Carvin)说,抗疫正在从一场求生之战演变成意识形态之战。

她说,一部分网上的假消息是关于病毒起源的。由于缺少武汉疫情之初的信息,这些假消息的生命力会很长久。她认为,俄罗斯和中国都在试图让人们相信,新冠病毒是美国制造的生物武器。

中国驻加拿大使馆没有回应CBC的采访请求。俄罗斯驻加拿大使馆回应说,散布假消息的是西方国家。西方国家的主流媒体一贯用假消息来诋毁俄罗斯。

(RCI with CBC News, Elizabeth Thompson, Katie Micholson, Jason Ho, As It Happens)

