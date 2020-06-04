孟晚舟引渡案聆讯恐持续到明年：双方律师将向法官建议新的开庭日期

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

华为财务总监孟晚舟引渡案的聆讯阶段可能不会按原计划在今年秋季结束。控方律师罗伯特.弗雷特（Robert Frater）星期三（6月3日）告诉法庭，控辩双方律师将在本月晚些时候提出一个新的日程表。这个变化可能会让此案的法律论证阶段拖延至明年年初。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期，BC省高等法院法官霍尔姆斯（Heather Holmes）裁定此案符合加美引渡条例所规定的双重犯罪原则，因此应继续审理。孟晚舟的辩护律师团队初战失利，但是他们接下来还会提出其他法律论证，例如孟晚舟在温哥华机场被逮捕时权利受到侵犯。弗雷特说，检控方本周五将向孟晚舟的律师公开一些文件，他们有可能据此提出新的质疑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，辩方律师建议为此案任命一名“仲裁人”。这个仲裁人可以由一名退休法官担任，主要负责决定什么资料可以向辩方公开等事宜。辩护律师之一斯科特.芬顿（Scott Fenton）说，这将会大大提高效率。霍尔姆斯法官表示愿意考虑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Amy Smart）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada