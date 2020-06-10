十九万加拿大人退回冒领或错领的抗疫补助（CERB）

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加拿大国税局：大部分加拿大人是诚实的。对于那一小部分不诚实的人，我们有一个有效的核查系统。

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加拿大联邦政府今年3月份推出每月2000加元、为期四个月的紧急救助津贴（CERB)，帮助因新冠疫情失业或停工停薪的人度过难关。一时间申请者众，其中不乏不符合条件的人。加拿大国税局本周表示，目前已有19万加拿大人退回了他们错领或冒领的津贴。另外，国税局也正在对大约六百起涉嫌冒领的案例进行调查。

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在CERB之外，加拿大政府还向企业提供薪酬支出补贴，让它们发给员工75%的工资。另外还有正常的失业金。但是这三种补助形式你只能享受其中一种。一部分退回CERB的人可能是同时还领取了其他补助。

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加拿大国税局发言人克里斯多夫.杜迪（Christopher Doody）说，当时为了尽快把补助发到申请人手里，国税局设计的CERB申请程序基于本人提交的证据，与报税程序类似。国税局可以立刻检查申请者填写的信息，也可以在补助发放之后检查。某些申请人可能会受到额外的关注。

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另外，在下一个报税季，国税局将根据雇主提供的税单以及其他信息再次进行核查。

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不符合条件的申请者被发现后，国税局会与他们联系。国税局网站上也有专门的退赔页面。

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杜迪表示，国税局将继续严查逃税和欺诈行为，杜绝冒领，确保防疫补助发放到有需要的人的手里。

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自由党政府将修改CERB项目

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自由党星期三向众议院提交修改CERB项目的法案。该法案建议的对造假冒领者的惩处包括加倍退赔，罚款和最长6个月的有期徒刑。

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根据该法案，有合理条件复工但拒绝复工的雇员和自雇者，以及有能力工作但拒绝工作的人不能领取CERB。

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自由党的这项法案还没有交到众议院，本党议员沃恩（Adam Vaughan）就提出了异议。他认为在已有惩处欺诈的法律的情况下，政府不应该再用判刑来威胁领取CERB的人，并认为这项法案是在助长诈骗。

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这是因为，这项法案刚被披露就有骗子闻风而动。一个名叫莫查玛（Vicky Mochama）的多伦多女子在推特上说，她接到一个诈骗电话，对方说她的CERB信息有误，威胁要让她坐牢。但是她根本没领这项补助。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris)

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