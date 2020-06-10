新冠疫情将造成近百年来最严重的经济衰退：经合组织预测

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经济合作与发展组织（OECD）星期三（6月10日）公布的一份报告说，即使不发生第二波疫情，新冠病毒肺炎造成的全球经济衰退也将是近百年来最严重的一次。其中加拿大的经济损失尤为惨重，但是下一年的复苏也将好于其他国家。

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这份报告根据发生和不发生第二波疫情这两种情况作了两个版本的预测。如果不发生第二波疫情，今年世界经济产值将下降6%，明年回升2.8%。如果新冠病毒在今年秋天卷土重来的话，今年世界经济下滑可能达到7.6%。

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经合组织对加拿大经济的预测更为悲观：无第二波疫情下降8%， 有第二波疫情下降9.4%。但是加拿大经济的复苏也将比其他国家强劲，达到3.9%。

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失业率翻倍

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报告说，如果第二波疫情来袭，经合组织的37个成员国的平均失业率将达到10%，并且明年也不会有太大改善。不发达国家的失业率会更高。在失业潮中受影响最大的是非正式员工和年轻人。

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经合组织呼吁各国政府采取措施减少社会不平等，例如拨款改善医疗体系，支持医疗物资供应上的全球合作，资助疫苗和药品研发，帮助受到疫情重创产业的员工再就业。

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根据约翰斯.霍普金斯大学发布的数据，目前全世界已有720万人感染新冠病毒，死亡人数达41万1千人。但是真实的死亡数字被认为更高。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News）

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