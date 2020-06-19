大部分加拿大人认为本国存在系统性种族歧视

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在加拿大和美国最近发生的抗议警察暴力、反对种族歧视的示威活动中，“系统性歧视”这个词无数次被提出，一个机构或行业是否存在系统性歧视也经常成为争论话题。阿巴库斯数据市场调查公司最近的一项民调显示，将近三分之二（61%）的加拿大人认为本国存在系统性歧视。但是如果细分起来，不同的政治派别，不同的族裔，甚至不同的居住地，都会对受访人的回答产生影响。

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城市居民和本身属于有色族裔的人当中有更高比例认为执法机关种族歧视严重

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根据另一项由雷热市场调查公司为加拿大研究协会所作的民调，一半受访人认为在执法机构里存在严重的种族歧视问题。支持美国示威者的比例更是高达72%，几乎是支持警察的受访者的两倍。

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雷热民调显示，住在城市中心地区的加拿大人当中有56%认为执法机关的种族歧视是一个严重的问题，住在市郊的有48%，而住在乡村地区的只有42%。

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在白人当中有48%的加拿大人如此认为，但是在有色族裔中这个比例高达61%。

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需要指出的是，加拿大城市中心地区和市郊的有色族裔比例本来就比乡村地区高，所以城市居民和有色族裔这两个群体有一定重合度。

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对种族歧视的看法可能会影响下一次大选结果

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资深政治民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）在CBC网站上撰文说，不管各个政党的领袖是不是愿意，对系统性种族歧视的看法很可能会在下一次大选时冒出来，成为一个造成分歧并影响选情的话题，如同去年十月份的特鲁多黑脸妆。

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特鲁多在学生时代和后来当中学老师的时候曾经几次把脸涂黑装扮成黑人。这种行为在今天被黑人普遍视为一种冒犯。因此当特鲁多的黑脸妆老照片和视频被曝光后舆论大哗，反对党穷追猛打。他不得不数次道歉。

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但是阿巴库斯数据的民调结果显示，超过一半（52%）的加拿大有色族裔选民明确表示支持特鲁多领导的自由党。而保守党的支持者在有色族裔中仅占22%。在白人当中有30%支持保守党，自由党的支持率为36%，虽然领先，但仅比保守党多6个百分点。

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有色族裔对特鲁多的个人印象也超过保守党。同一项民调显示，53%的有色族裔对特鲁多的印象是正面的。这个比例比大选刚结束时的43%有显著增加。这说明，在大选中受黑脸妆照片拖累的特鲁多在大选后到现在这段时间里获得了一些有色族裔的认可。对他印象不好的有色族裔仅占19%。

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城市选民与新民主党

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自由党的支持者主要居住在城市和市郊，尤其是在BC省、安大略和魁北克这三个省份。在城市中心地区，自由党的主要对手是新民主党。

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）是锡克族人，本身就属于有色族裔。根据雷热民调的结果，新民主党的支持者也最重视种族歧视问题。65%的新民主党支持者认为执法机关的种族歧视问题严重。这个比例在自由党支持者中占59%，在绿党支持者中占55%，在保守党支持者中占31%。

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但令人迷惑的是，新民主党在有色族裔中的支持率远远落后于自由党，甚至不如保守党。阿巴库斯数据的民调结果显示，只有20%的有色族裔支持新民主党，这个比例比自由党低32个百分点，比保守党低2个百分点。

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新冠疫情爆发以来，特鲁多和自由党的支持率显著上升。如果现在举行大选的话，自由党不仅能获胜，而且可以组成多数政府。

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在系统性种族歧视问题上，自由党政府已经明确表明立场。两个星期前，特鲁多参加了渥太华的反种族歧视集会并单膝下跪。他还表示，系统性种族歧视存在于加拿大所有机构，包括加拿大皇家骑警等执法机构。现在加拿大人正在逐渐认清我们的制度中的不公正。

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（CBC News, Éric Grenier, City News)

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