多伦多进入解封第二阶段，生活几乎恢复正常。（VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

加拿大最大城市多伦多及周边地区进入解封第二阶段

作者 吴薇 |
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发表 2020年6月22日（星期一）17:15

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安大略省长福特（Doug Ford）星期一（6月22日）宣布，从本星期三起，该省大多伦多地区和皮尔地区将进入解封第二阶段。但是温莎-埃塞克斯地区仍停留在第一阶段。这也将是安大略全省唯一一个不能进入解封第二阶段的地区。安大略省其他地区已经先于多伦多和皮尔在6月12日进入解封第二阶段。

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在第二阶段，购物中心、餐馆、游泳池、教堂、博物馆、社区中心和提供“个人服务”（理发、美容和理疗等需要接触顾客身体的服务）的商家都可开放。聚集人数上限从五人增加到十人。但是仍需保持社交距离并使用个人防护用品。餐馆只能在户外招待顾客，教堂等室内场所只能坐三成满。

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皮尔-埃塞克斯地区的农场发生了群聚性感染，自五月底以来已有三名外国临时工死亡，另有两百多人确诊。三名死者均来自墨西哥，年龄分别是24岁，31岁和55岁。

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在星期一的新闻发布会上，福特指责皮尔-埃塞克斯地区的农场主对疫情掉以轻心，拖了整个地区的后腿。他敦促他们与卫生部门加强合作，积极防疫，及时检测。

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目前安大略全省每日新增病例在200以下，86%以上的患者已痊愈。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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