超过三分之一的加拿大护士助理、护工和护理员是移民

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根据加拿大统计局星期一（6月22日）公布的一份报告，在加拿大的护士助理、护工和护理员（nursing aides, orderlies和patient service associates ）当中，超过三分之一是移民。这个比例超出加拿大其他行业平均水平，并且还在不断上升。

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2016年（有统计数据的最后一年），加拿大的24万5千5百多名护士助理、护工和护理员当中有87925名移民，占35.8%。而这个比例在1996年是21.7%。

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以上数据是加拿大全国平均水平。各省之间以及城市与乡村地区的差别很大。例如，在阿尔伯塔省，移民在护士助理、护工和护理员当中占了一半，在最大城市多伦多更是高达78.7%，而在加东纽芬兰省仅占2.9%。

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在移民护士助理、护工和护理员当中，最大的族裔群体是菲律宾裔和黑人，在移民护理人员总数中各占将近30%，华人占3.9%，韩国人和日本人各占0.4%和0.3%。

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他们当中有四分之一拥有本科或本科以上学历，大部分人移民加拿大之前已经在公共卫生和医疗领域工作。

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（Radio-Canada, Mélanie Meloche-Holubowski)

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