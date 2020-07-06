中国政府提醒本国公民去加拿大需谨慎；加拿大可能出台针对港人的移民难民政策

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中国外交部星期一（7月6日）发布针对加拿大的旅行警示，提醒中国公民近期谨慎前往加拿大，并密切关注当地治安状况，原因是加拿大近期“频繁发生执法部门暴力执法问题，并引发多起游行示威活动”。

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加拿大外交部上星期五（7月3日）在其网站上更新香港旅行警示，提醒去香港旅行或在香港居住的加拿大人香港国安法可能对他们的安全造成的影响。加拿大外长商鹏飞在同一天发表声明，宣布暂停加拿大与香港之间的引渡协议和敏感军用产品对香港出口。

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中国外交部发言人说，香港国安法有助于一国两制“行稳致远”，加拿大的举措是干涉中国内政。中国保留作出进一步反应的权利。

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商鹏飞在接受CBC采访时表示，暂停加拿大-香港引渡协议的决定是加拿大对香港国安法实施的反应，接下来可能还会有其他相关措施出台。

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加拿大总理特鲁多星期五在新闻发布会上说，未来可能出台的政策包括移民接收方面。

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港人回流和移民已在增加

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去年夏天以来，咨询加拿大移民手续的香港人和咨询回流事宜的在港加拿大永久居民已经在增加。截止到今年三月底还有四十余名香港人申请难民身份。当时一些移民律师认为，香港人的难民申请被批准的可能性不大，因为香港仍然被认为是法治社会，申请人要证明自己回香港会受到迫害并不容易。

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但那时还没有香港国安法。特鲁多星期五的话可能意味着香港人的难民申请和移民申请在未来会受到和过去不同的对待。

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目前英国已经宣布将修改相关政策，允许持英国国民海外护照的香港人在英国生活、工作并入籍。澳大利亚政府上星期四也表示将采取措施帮助港人，向他们提供一个“安全港湾”。商鹏飞因此被记者追问，加拿大是否也会向那些感到自己处境危险的香港人提供帮助？

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商鹏飞说，他在当日上午刚刚和澳大利亚外长通过话，也一直在和英国外交大臣交换意见。加拿大政府正在考虑不同的选项，同时在密切关注香港国安法的具体实施情况。他强调，加拿大政府关注的重点是提供对人的保护。

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曾在中国执业多年的加拿大退休律师克里夫.安斯利（Clive Ansley）在接受《多伦多星报》采访时说，加拿大立刻暂停加拿大-香港引渡协议的理由是显而易见的。因为香港国安法实施后，把一个人遣返回香港和遣返回中国大陆是一回事。而加拿大和中国之间没有引渡协议是有原因的。“我希望我们现在不要把任何人按引渡协议送回香港去。“

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目前有30万加拿大公民或永久居民在香港生活。

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（RCI with CBC News, CP, Toronto Star）

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