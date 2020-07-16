加拿大众议院财政委员会对慈善组织WE Charity获得管理学生义工补贴项目合同一事进行调查(CP/Sean Kilpatrick)

特鲁多的麻烦没有完：加拿大议会财政委员会开始调查学生义工补贴合同

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月16日（星期四）16:02
更新 2020年7月16日（星期四）16:15

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加拿大众议院财政委员会星期四（7月16日）开始对慈善组织WE Charity获得管理学生义工补贴项目合同一事进行调查。现在该组织已经宣布放弃合同并进行改革，总理特鲁多本周也做出了道歉。但是这笔合同引起的争议并未就此结束。除众议院财政委员会今天开始的调查以外，议会道德规范专员也在就特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。

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财政委员会计划本月举行四次特别听证会，调查的着眼点是政府在上述合同上的花费。目前已知枢密院秘书长、多元化部长、就业与社会发展部的两名助理副部长和一名加拿大义工协会的代表将到会作证。

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加拿大政府拨款9.12亿加元，向没有找到暑期工但愿意做义工的学生提供每一百小时1000加元的补贴。WE Charity在获得这项合同后，被曝出曾多次聘请特鲁多的母亲和弟弟演讲。他的妻子也曾在他担任自由党领袖之前为该组织代言。

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除上述调查外，官方反对党保守党建议加拿大皇家骑警对此事进行刑事调查。加拿大“民主观察”组织要求议会道德规范专员也调查财长莫诺（Bill Morneau）是否因他女儿与WE Charity的关系违反利益冲突法，以及特鲁多及总理办公室官员是否试图影响有关这笔合同的决定。

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莫诺有一个女儿曾在WE Charity实习，然后成为该组织的合同制工作人员。

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（RCI with CBC News，Peter Zimonjic)

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