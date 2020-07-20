加拿大年轻人的新冠感染率上升

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随着加拿大各省先后解封，感染新冠病毒的年轻人显著增加。正值夏季，暑假中的年轻人有大把闲暇和精力。尤其是此前被疫情困在家里几个月，现在好不容易盼到解封，早有“闭关疲劳”的年轻男女忙不迭地呼朋唤友。虽然疫情警报尚未解除，但是许多人觉得自己年轻身体好，因此不会有危险。

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加拿大公共卫生署的统计数据显示，在七月份第二个星期的新增病例中，20-29岁这个年龄段的比例最高。在男性患者中达到28%，女性患者中达到22%。此前这两个比例分别是15%和14%。

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公共卫生专家警告说，年轻人感染新冠病毒转为重症的比例尽管不高，但是他们一旦把病毒传给自己的父母和祖父母，就会使新增病例总数爆发性增长。

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BC省首席公共卫生官伯妮.亨利（Bonnie Henry）呼吁年轻人遵守防疫规定：



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不列颠哥伦比亚大学的公共卫生政策专家斯泰凡.卡恩（Stephen Hoption Cann）在接受加通社（CP）采访时说，由于受疫情影响，今年的暑期工职位比往年少，这意味着年轻人有更多的时间和朋友一起度过。年轻人感染后可能没有症状或者症状轻微，因此更容易把病毒传播开来。

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卡恩呼吁年轻人去酒吧餐馆和朋友聚会时一定要小心。

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在家聚会也有风险

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但是首都渥太华市的首席公共卫生官艾奇斯（Vera Etches）说，在家里和朋友聚会也不能放松警惕。该市最近的新增病例并不是来自酒吧或餐馆的群聚性感染，而是来自家庭聚会。

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渥太华上个星期新增48起确诊病例，其中有将近一半的年龄在30岁以下。艾奇斯敦促市民控制室内聚会人数，不要混合不同的社交圈子，并尽可能在室外聚会。

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渥太华所在的安大略省大部分地区已经进入解封第三阶段，电影院、酒吧、餐馆和健身房等室内运动、娱乐场所均已开放。

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女性感染率偏高

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西蒙弗雷泽大学的公共卫生专家朱莉娅.史密斯（Julia Smith）说，疫情刚开始时，加拿大女性的感染率高于其他国家。一方面，加拿大老人院是最早爆发群聚性感染的地方，而老人院的住户当中女性居多。另一方面，护理人员由于与患者频繁接触，感染率也比较高，而这个群体也是女性占多数。

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更多安大略省地区将在本周末进入解封第三阶段，但多伦多居民仍需等待

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安大略省长福特（Doug Ford）星期一（7月20日）宣布，汉密尔顿、尼亚加拉和约克等七个卫生局管辖的地区将在本周末进入解封第三阶段。但是多伦多，皮尔和温莎-埃塞克斯还需等待。

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在今天上午安省卫生部通报的135个新增病例中，有78个来自这三个留在解封第二阶段的地区，20个来自渥太华。其中多伦多在过去三天中增加了107个新病例。

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安大略省截止到星期一上午为止累计病例达到37739，其中88.8%已痊愈。

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（RCI with CP, Hina Alam, CBC News)

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