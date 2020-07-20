英国宣布暂停与香港签订的引渡协议，并停止对香港武器出口

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英国宣布无限期暂停与香港之间的引渡协议，并停止向香港出口武器、零部件和弹药以及其他可能被用于对内镇压的产品。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）星期一（7月20日）在议会表示，英国政府对香港国安法的实施和新疆维吾尔人所受到的对待感到担忧，叫停引渡协议和军用物资出口是合理的相应措施。

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英国自1989年六四事件后禁止向中国大陆出口武器，今天宣布的措施意味着把香港与大陆一视同仁，纳入武器禁运范围。

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拉布还说，英国将维护自己的切身利益和价值观，并要求中国遵守国际义务。

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此前美国、澳大利亚和加拿大已经先后暂停与香港签订的引渡协议。根据香港国安法，在香港被指控的被告可以被递解到大陆受审。

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英国政府刚刚在上个星期宣布将从今年年底开始禁止购买华为5G设备，并在2027年以前更换所有已投入使用的华为设备。

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中国驻英大使刘晓明指责英国按照美国定的调子起舞，并称西方国家对中国展开新的冷战。

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（RCI with AP)

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