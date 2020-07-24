如何改善加拿大警察和原住民的关系？前加拿大皇家骑警的看法

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原住民地区的警民关系在加拿大是个老话题了。在美国黑人弗罗伊德之死引发的反歧视抗议运动传到加拿大以后，原住民很快加入进来，发出更高的变革呼声。他们批评警察粗暴执法，根本没有兴趣融入社区、深入了解当地习俗和社会问题。

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除了一些较大的原住民部落有自己的警察系统外，加拿大北方地区的治安主要由加拿大皇家骑警负责。皇家骑警中有少部分原住民警员。CBC记者John Last采访到其中两位，已经退役的杰里.吉索恩（Gerry Kisoun）和吉娜.纳加诺(Gina Nagano）。两人都曾在加拿大皇家骑警中工作了二十年。

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吉索恩加入皇家骑警是在1971年。他回忆说，那时原住民对皇家骑警有赞赏也有反感。他小时候从大人们口中听到过关于皇家骑警在原住民向导的帮助下探索马更些河三角洲的故事。但是也曾被警告，警察叫你做什么你最好听从指挥，否则他们就会凶神恶煞地闯到你家里来。如果有人不送孩子去学校，警察就会把他抓起来，等等。

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但总的来说，吉索恩和纳加诺在成长过程中对皇家骑警的印象不错。他们认识的警官要么是当地人，要么在社区里如鱼得水。纳加诺说，在她所居住的道森城，皇家骑警经常来参加社区活动，很受尊敬。

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但是他们说，在成为皇家骑警的一分子后，他们都因为自己是原住民受到过歧视。吉索恩认为，歧视产生的原因之一是文化差异。“我们是原住民，而我们加入到一个由欧洲人带来的体系里。这个转型有时候并不容易。”

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北美原住民过去世世代代以渔猎为生，一下子被抛进现代社会，多种不适是当地许多社会问题的根源。

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纳加诺和吉索恩都认为，今天的皇家骑警和当地人的关系还不如从前。纳加诺说，在北方地区工作的警察两年一轮换。他们知道自己反正到时候就走了，不会真正下工夫和当地社区建立联系。工作方式变成有事就出警，把眼前的问题解决了就完事。所以原住民地区粗暴执法的事件比别的地方多。他们的心态当地人看在眼里，更加不信任这些熬够两年就离开的异族和外乡人，不跟他们合作。这反过来加剧了双方关系的紧张。

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吉索恩认为，光是要求皇家骑警与社区加强联系是不够的。要提高原住民对警察的信任，应该有更多的当地人加入警察队伍。

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纳加诺也认为由当地人管理当地治安效果更好，但是她的做法和吉索恩不太一样。她在2006年退役后一直在推动警察系统以外的原住民治安项目。这个项目聘请当地原住民担任治安员。他们的工作包括日常巡逻，处理纠纷，干预冲突。她解释说，在大部分情况下，这些治安员认识当事人，知道他是哪家的和哪个部族的，因此更知道如何处理。

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碰到治安员也摆不平的事，他们也不要求警察出面，而是去找村里的老人。几乎所有的原住民社区都有几个德高望重的老人。对族人来说，他们说话的分量几乎等同于法官。纳加诺认为，这种治安模式可以推广到全国。

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但这就不仅涉及到执法了。吉索恩对此并不乐观。他的预见是，加拿大皇家骑警还会在北方存在“很长、很长、很长时间”。

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（CBC News, John Last）

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