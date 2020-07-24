孟晚舟辩护律师再次要求中止引渡案，称诉讼程序已被特朗普破坏

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

华为首席财务官孟晚舟的辩护律师在提交法庭的文件中说，美国总统特朗普已经“毒化”了孟的引渡案诉讼，因此法官应该中止此案审理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普在孟晚舟被捕后不久后表示，他会为了中美贸易协定和美国国家安全介入此案。孟晚舟的辩护律师说，鉴于特朗普此前曾两次介入过司法案件，有理由相信他也会毫不犹豫地把孟晚舟当成贸易战中的谈判筹码。另外，加拿大总理特鲁多也曾在一次接受采访时表示，美国不应在孟晚舟案和两个加拿大公民的间谍案解决之前和中国签署协议。这说明孟晚舟为自己的辩护将影响到中国经济和两个加拿大人的命运，此案的审理因此不可能完全公平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟的律师团目前的辩护策略是找出诉讼程序或逮捕程序上的漏洞，争取引渡案的撤销。他们下个星期将向联邦法院要求加拿大安全情报局披露相关材料。他们认为这些材料可以证明美国联邦调查局和加拿大相关部门在逮捕孟晚舟时合谋损害了她的宪法权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News，Jason Proctor）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada